Formazione e investimenti: sempre più richiesti i corsi per imparare a giocare in borsa

Ormai da qualche anno è in atto un massiccio avvicinamento degli italiani al mondo degli investimenti online e non solo. Il lockdown ha dato una forte accelerata a questo fenomeno che era già in atto da prima, con il numero dei trader e dei broker online che era in continua ascesa fin dal 2018. Sembra quasi di rivivere il primo boom del trading, quello che circa venti anni fa travolse l'intero Paese.

In realtà la situazione attuale è molto diversa rispetto ad allora. Le scelte finanziarie degli italiani sono cambiate, come dimostra l'ultimo rapporto della Consob, ma soprattutto le piattaforme di investimento online sono diventate molto più stabili ed intuitive, alla portata di chiunque. Ma la differenza più grande è rappresentata dalla maggiore consapevolezza che c'è oggi rispetto al passato: finalmente si dà maggiore importanza alla formazione, come testimoniato dal successo ottenuto dai corsi per chi vuole imparare a giocare in borsa.

L'accesso ai mercati finanziari

Per operare in modo corretto sui mercati finanziari può essere utile guardareal corso di giocare in borsa, portale di riferimento per chi vuole avvicinarsi al mondo degli investimenti digitali con consapevolezza e per chi vuole restare sempre aggiornato sull’evoluzione dei diversi asset. Oggi bastano pochi minuti per aprire un account di trading e sono sufficienti davvero poche decine di euro per iniziare ad investire: entrare nei mercati finanziari è estremamente semplice, ma riuscire a rimanerci con successo è decisamente più complicato e molto utenti lo hanno capito.

I broker permettono di entrare in diversi mercati e di effettuare investimenti in diverse classi di asset, sia in modo diretto che in modo indiretto tramite gli strumenti finanziari derivati come i contratti per differenza. Il mercato azionario continua ad essere quello più attraente, soprattutto in un periodo particolare come quello attuale, ma ultimamente sono letteralmente esplose le criptovalute. E non dimentichiamoci delle materie prime e del mercato più grande del mondo, quello del forex.

L'importanza della formazione nel campo degli investimenti

La formazione è fondamentale, perché permette di conoscere le caratteristiche dei mercati e dei vari asset; in questo modo può essere più facile interpretarne i movimenti. Bisogna ricordarsi che sui mercati quasi nulla è casuale e che tutto avviene per delle ragioni più o meno logiche. Si imparano poi gli strumenti necessari per analizzare la situazione e creare delle previsioni: l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale sono le basi di cui non si può fare a meno.

I corsi forniscono anche indicazioni importanti anche per quello che riguarda aspetti un po' troppo sottovalutati da chi è alle prime armi, come ad esempio la scelta del broker e la gestione dell'aspetto psicologico. Il broker è l'intermediario che mette a disposizione la piattaforma di negoziazione: bisogna scegliere soggetti affidabili e sicuri (quindi solo broker regolamentati), che offrano strumenti e servizi di qualità e che permettano di investire sui mercati di nostro interesse.

Corsi e strategie per giocare in borsa

L'aspetto psicologico è importantissimo: purtroppo chi non ha molta esperienza tende a farsi trascinare dalle emozioni del momento, come la paura di perdere tutto o l'euforia perché le cose stano andando fin tropo bene. Negli investimenti bisogna rimanere lucidi e razionali: per questo è necessario mettere da parte le spinte emotive e seguire una buona strategia. Le nozioni apprese durante il corso servono anche per creare o scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

In base a quelli che sono i propri obiettivi, al capitale che si ha a disposizione, all'orizzonte temporale che si intende dare alle operazioni e ai mercati su cui intende concentrarsi, il trader/investitore deve definire un insieme di regole da seguire quando si verificano determinate situazioni. Queste regole riguardano la definizione delle condizioni del momento di entrata e di uscita e l'impostazione dei parametri di gestione del rischio.