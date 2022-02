Con l'acceleratore di ruggine Corten+ ora la ruggine decora gli esterni

Desideri esaltare l'arredamento del tuo giardino con la ruggine dando un aspetto invecchiato agli oggetti in metallo in modo naturale? L'aspetto ruggine in un giardino è una tendenza del momento: ne vediamo esempi sulle recinzioni del giardino, sui piccoli accessori da esterno e sulle superfici di camini e fontanelle. La ruggine dona un aspetto insolito ai nostri giardini e terrazze. Di aspetto grezzo, contrasta con la delicata bellezza dei fiori e delle piante da giardino. Quindi, come si ottiene questo effetto arrugginito e insolito a casa? Basta usare un acceleratore di ruggine!

Effetto ruggine per una decorazione del giardino curiosa e casalinga

Esistono diversi modi per decorare gli oggetti in giardino donando loro un effetto ruggine. Uno di questi consiste nell'usare l'acciaio corten o coprire l'oggetto in questione con una vernice imitazione ruggine o infine usare un acceleratore di ruggine come Corten+ da dare sull'acciaio corten per consolidarne l'aspetto.

Cos'è l'acciaio corten?

L'acciaio corten negli ultimi anni ha sicuramente giocato un ruolo nella popolarità delle decorazioni con superfici arrugginite in generale. Molto resistente alle condizioni climatiche, questo tipo di metallo è uno dei preferiti di scultori e artisti che amano esporre le proprie opere all'aria aperta. Se ti piacciono le attività manuali con il metallo, puoi immaginare il tuo progetto fai-da-te con questo materiale. Di colore bruno-arancio, il corten raggiunge la sua fase di maturazione tra 1 e 3 anni. La colorazione è dovuta allo strato di ossidazione autoprotettivo che si forma naturalmente nel tempo. Questo strato di ossido metallico, una volta maturato, viene chiamato "patina". Il corten è quindi un metallo che evolve nel tempo sotto l'influenza delle condizioni atmosferiche.

Come accelerare la fase di maturazione dell'acciaio corten?

Se desideri accelerare la fase di maturazione dell'acciaio corten è possibile farlo con Corten+. Si tratta di un acceleratore di ruggine da dare su ogni tipo di metallo ossidabile: Corten, ferro, acciaio grezzo e così via. Prima di tutto dovrai sgrassare la superficie se è stata trattata con la laminazione a freddo o sabbiarla se è stata trattata con la laminazione a caldo. Dopo aver agitato il prodotto per eliminare gli eventuali depositi sul fondo, prima di applicare l’acceleratore, la superficie deve essere perfettamente asciutta. Dopodiché potrai applicare il prodotto con un rullo dopo averlo immerso nell’acceleratore. L’acceleratore deve coprire la superficie in modo omogeneo, e non essere distribuito a macchie. Dopo soli 30 minuti, la superficie comincia a diventare blu. Dopo due ore puoi bagnare con dell’acqua o passare un altro strato d’acceleratore se necessario, l’umidità e una temperatura superiore a 15º favoriranno la maturazione dell’acciaio Corten. Il prodotto è sicuro e non contiene acido, si limita a ossidare esclusivamente la superficie e non si propaga in profondità. L'ossidazione della superficie continuerà per due settimane, il colore arancione della ruggine diventerà sempre più scuro e non verrà più alterato. Con un solo litro di soluzione si possono coprire ben 20 m² di superficie.