Il forte vento blocca il traffico sulla tangenziale Sud

Traffico completamente bloccato sulla tangenziale Sud di Torino questa mattina.

Mezzi in coda per diversi chilometri sul tratto di strada che va Villaretto a Collegno. L'imbottigliamento si è formato però non a causa di un incidente ma del forte vento che, unito al traffico già intenso in un orario in cui migliaia di persone si mettono in auto per andare al lavoro, ha costretto la Polizia stradale, assieme ai tecnici di Ativa, ad intervenire per rimuovere materiale e detriti importanti che potrebbero causare danni alle vetture e provocare incidenti.

Insomma, c'è una sorta di safety car della stradale - stile auto della sicurezza in Formula 1 - dietro alla quale si incolonnano tutti gli altri veicoli per consentire al personale di intervenire e ripulire la carreggiata in sicurezza.