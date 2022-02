Nichelino, il vento fa crollare il capannone di una ditta: tre auto danneggiate ma nessun ferito

Lunedì scorso a Nichelino il forte vento aveva fatto crollare alcuni cartelloni pubblicitari ed anche un albero, ferendo una persona. Nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, invece, è crollato il muro di un capannone di una ditta: momenti di paura, ma per fortuna non risultano persone ferite.

L'incidente in via Bardonecchia

La ditta, che si occupa di isolanti, si trova in via Bardonecchia, dove purtroppo il vento ha portato al cedimento di un muro: nessuno in quel momento stava passando nelle vicinanze, ma le conseguenze sono state nefaste per tre auto parcheggiate nelle vicinanze, che sono state danneggiate dal crollo.

Intervenuti subito i soccorsi

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. La strada è stata chiusa per ragioni di sicurezza dalla Polizia locale di Nichelino e dai Carabinieri, ma le problematiche sono abbastanza limitate.