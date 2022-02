Consiglio regionale, Allasia confermato presidente. Ma Fratelli d'Italia non ci sta e si astiene: traballa la maggioranza

Stefano Allasia, della Lega, è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Questo l'esito del voto espresso oggi dall'Assemblea legislativa, riunita da remoto per il rinnovo di metà mandato dell'Ufficio di Presidenza.

Allasia ha ottenuto 29 voti. Ci sono state anche 16 schede bianche. Polemiche all'interno della maggioranza: Fratelli d'Italia, infatti, come aveva annunciato il capogruppo Paolo Bongioanni, non ha partecipato al voto. "I nostri alleati, Lega e Forza Italia", ha spiegato Bongioanni, "non hanno voluto riconoscere la presenza del loro alleato nell'Ufficio di presidenza: è l'unico caso in Italia". Il capogruppo di FdI ha poi definito Cirio "un opossum, quell'animale che di fronte a un problema si finge morto". E ha annunciato che "se la votazione sarà fatta, non potrà non avere conseguenze".

“Il duro intervento di Bongioanni", ha commentato il presidente del gruppo PD Raffaele Gallo. "dimostra chiaramente che la Maggioranza che sostiene il Presidente Cirio è esplosa". "Mentre Fratelli d’Italia minaccia l’appoggio esterno - ha invece picchiato duro Marco Grimaldi di LuV -, Cirio, come dice Bongioanni, fa l’opossum: si finge morto e tratta il rimpasto. Nelle scorse settimane Tele Cirio ha continuato a fare conferenze stampa mentre ardevano i conflitti degli alleati e di tutto hanno fatto le spese i piemontesi. Oggi la maggioranza è esplosa e il Presidente sembra pronto a concedere davvero troppo a Fratelli d’Italia per incollare i cocci".

Come vicepresidenti sono stati invece votati Franco Graglia (FI), riconfermato, e Daniele Valle (Pd), che invece prende il posto di Mauro Salizzoni. Ancora Gallo ha voluto ringraziare Salizzoni "per l'impegno profuso in questi anni e per il lavoro portato avanti nell’Ufficio di Presidenza", e Valle, "al quale formulo i migliori auguri per il nuovo incarico che, sono certo, affronterà con la determinazione e la grinta che lo contraddistinguono".