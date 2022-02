Devi comprare casa e desideri avere maggiori informazioni sull'immobile? Hai bisogno allora di una Visura ipotecaria!

Prima di procedere con l’acquisto di un immobile è sempre meglio effettuare una serie di controlli per accertarsi della convenienza dell’affare ed evitare di avere brutte sorprese. La Visura ipotecaria è sicuramente uno di questi e consente di ottenere informazioni molto importanti sulla situazione dell’immobile. La Visura ipotecaria è un documento ufficiale che indica tutte le informazioni legali relative agli immobili di qualsiasi tipo e al terreno su cui è edificato l'immobile. Fornisce inoltre preziose informazioni sui proprietari dell'immobile in questione ed è richiedibile online.

A cosa serve una Visura ipotecaria?

La Visura ipotecaria è principalmente un documento che consente di verificare se l’unità immobiliare presenta gravami, ipoteche, decreti ingiuntivi o pregiudizievoli. Attuando una Visura ipotecaria si trovano la quota di proprietà di uno o più soggetti, il Comune presso cui è situato l’immobile, la descrizione catastale dello stesso e l’elenco sintetico delle “formalità”. L'Elenco Formalità è un Elenco Ufficiale di tutti i passaggi di cui l’immobile è stato oggetto in Conservatoria.

Le Formalità sono distinte in tre categorie:

Trascrizioni: compravendite, successioni, donazioni, pignoramenti, ecc.

Iscrizioni: ipoteche volontarie (es.: mutuo), giudiziali (es.: per debiti) o legali, ecc.

Annotazioni: nota a cancellazione di ipoteca, ecc.

Per ogni Formalità è indicata la data di trascrizione o iscrizione, il registro particolare (articolo) e registro generale (casella), il nominativo del Pubblico Ufficiale e la data di stipula, la tipologia di atto e il ruolo ricoperto dal soggetto (es. debitore o acquirente).

Perché ricorrere ad una Visura ipotecaria?

Di solito si ricorrere ad una Visura ipotecaria quando si ha intenzione di acquistare una casa o anche quando si vuole verificare lo stato patrimoniale di un soggetto per ragioni personali, commerciali oppure giudiziali. Questo tipo di ispezione è eseguita a partire dai dati del venditore, persona fisica o giuridica, oppure da quelli dell’immobile. Nel primo caso avremo una visura ipocatastale per soggetto, mentre nel secondo una visura ipocatastale per immobile. Il risultato è comunque un documento ufficiale estratto online dalla banca dati della Agenzia delle Entrate.

Come richiedere una Visura ipotecaria?

Se hai poca dimestichezza con Internet puoi ottenere la Visura ipotecaria recandoti di persona presso gli uffici appositi dell’Agenzia delle Entrate. Se invece sai usare un PC o un tablet puoi richiedere personalmente una Visura ipotecaria online e conoscere eventualmente anche i costi del servizio offerto.

Si tratta di un'operazione semplice, infatti, dopo aver individuato la Conservatoria di competenza in relazione all’ubicazione dell’immobile, la ricerca viene eseguita sulla base dei dati catastali dell’immobile. In questo modo tramite la piattaforma online potrai individuare, tra le Formalità evidenziate, l’atto di provenienza ed eventuali ipoteche, decreti o pignoramenti. Tutte queste informazioni verranno elaborate e inserite nella Visura ipotecaria.