Torino Stura nel degrado, a marzo al via i lavori di rifacimento della facciata della stazione

"Assenza di presidio e insicurezza"

A marzo al via cantiere per rifacimento facciata

A breve però partiranno i lavori per il recupero della facciata, come annunciato nel pomeriggio in commissione da RFI. "La recinzione - hanno spiegato - è stata messa nell'agosto 2020, dopo il crollo di una parte della facciata". Un cedimento - ha aggiunto - che ha "richiesto una serie di approfondimenti per la messa in sicurezza dell'area. Come RFI abbiamo avviato finanziato un progetto di recupero, che ha subito lungaggini per la pandemia: nel mese di marzo verrà avviato il cantiere per ripristinare la facciata, nonché verranno sistemati tutti ingressi compreso quello dei disabili". Gli interventi avranno una durata di "6-8 mesi".

Soddisfatto Ledda, che annuncia per la primavera un secondo tavolo con RFI per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.