Carmagnola, un regalo per la biblioteca in occasione della Giornata del Ricordo

Come da diversi anni a questa parte, le Autorità civili e militari, oltre ad alcuni rappresentanti della società civile si sono ritrovati presso il monumento alle vittime delle foibe, sito nel Giardino Unità d’Italia, per ricordare le vittime della tragedia. Il sindaco Ivana Gaveglio nel proprio discorso ha ricordato il fondamentale compito delle istituzioni di “non celebrare questo appuntamento solo per dovere istituzionale ma per difendere la verità e dare spazio alle voci e alle testimonianze delle persone che hanno vissuto quel dramma”.

Alla cerimonia