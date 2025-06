“Bat Night” a Carignano: pipistrelli protagonisti di una serata sotto le stelle

Una serata affascinante tra scienza e natura, per scoprire il misterioso mondo dei pipistrelli. Il circolo Legambiente Il Platano, in collaborazione con il Parco del Po piemontese, organizza per giovedì 10 luglio alle ore 21 la “Bat Night”, evento dedicato alla divulgazione naturalistica sui chirotteri, i piccoli mammiferi alati spesso fraintesi ma fondamentali per gli ecosistemi.

La serata si aprirà con una presentazione scientifica a cura della dottoressa Mara Calvini, naturalista delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche ecologiche, dei comportamenti e dell’importanza dei pipistrelli nel nostro ambiente.

A seguire, il momento più atteso: una passeggiata notturna durante la quale sarà possibile osservare e ascoltare i pipistrelli in azione, grazie all’utilizzo di un bat-detector – uno strumento che traduce gli ultrasuoni emessi da questi animali in suoni percepibili all’orecchio umano.

L’iniziativa si svolgerà a Carignano, presso la Sala del Consiglio Comunale in via Frichieri 13. L’evento è gratuito ma a numero limitato, ed è richiesta la prenotazione tramite WhatsApp al numero 333 4639275.

Una serata ideale per adulti, famiglie e curiosi di ogni età, per conoscere da vicino creature straordinarie e sfatare miti ancora troppo diffusi. I pipistrelli, spesso temuti o ignorati, svolgono invece un ruolo cruciale nel controllo degli insetti e nella salute degli ambienti naturali.