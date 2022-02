A Nichelino sta nascendo il nuovo parcheggio vicino alla stazione

"L’Amministrazione aveva proposto al Gruppo R.F.I. (rete ferroviaria italiana) di realizzare su quell'area un parcheggio pubblico di interscambio a servizio della cittadinanza, manifestando la volontà di prenderne in carico la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la pulizia della stessa. Ed è quello che oggi è stato messo nero su bianco, visto che la richiesta era stata accolta con favore da RFI. Una ditta, da loro incaricata, ha avviato i lavori di realizzazione del parcheggio", ha spiegato l'assessora Giorgia Ruggiero.

Il grazie ad Antimo De Ruosi

I cantieri sono quasi ultimati e a breve Nichelino città potrà beneficiare di un nuovo e importante servizio, per il quale Giorgia Ruggiero ha voluto ringraziare l'ex assessore Antimo De Ruosi, che "per primo (nella sua veste di assessore alla viabilità della scorsa amministrazione) ha avviato l'iter che oggi ci porta a questo risultato. Bisogna essere contenti per i traguardi che si raggiungono, ma ricordare sempre chi ha mosso i primi passi di un percorso, che noi abbiamo solo completato e reso operativo".

Prossimo obiettivo riqualificare via Santi

Non ci vorrà molto perché il parcheggio sia fruibile, una volta completati i lavori di illuminazione e gli arredi: per la primavera sarà aperto a tutti, ha confermato l'Amministrazione, che intanto è al lavoro anche per la riqualificazione di via Santi. "Accedere a fondi sovracomunali significa cogliere occasioni di riqualificazione del territorio, a volte immaginate e fortemente volute ma rimaste nel cassetto, per questo abbiamo predisposto un progetto di riqualificazione di via Santi da inserire nel bando "Progetto pilota" della Città Metropolitana per la zona sud, in cui capofila é Moncalieri", ha spiegato Giorgia Ruggiero.

"Impegno per la comunità"

"Abbiamo chiesto l'accesso a fondi che, in caso positivo, porterebbero ad un importante cofinanziamento dell'opera. Si parla infatti di un lavoro dal costo di oltre 150 mila euro e il contributo coprirebbe per il 90% - ha concluso l'assessora Ruggiero - Via Santi è una strada a servizio delle nostre aziende e le attività produttive del nostro territorio sono una delle colonne portanti di una comunità. Cercare ogni soluzione possibile per apportare miglioramenti è l'impegno che ogni amministrazione pubblica deve portare avanti".