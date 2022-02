A Torino il primo Hitachi Rail, Foglietta: "Nuovo tram dopo 20 anni"

"Con l'arrivo degli Hitachi - continua - inizia, dopo oltre 20 anni dall’arrivo degli ultimi tram, il rinnovo del parco mezzi". Una novità a cui va affiancato l'efficientamento della rete di viaggio. Per Foglietta infatti il trasporto pubblico è "alla base di qualsiasi operazione di ricucitura sociale della nostra città, fondamentale per accorciare le distanze tra le periferie e il centro, per rendere ogni servizio raggiungibile a tutte e tutti, per attrarre nuovi investimenti e soprattutto è un'arma fondamentale nella nostra battaglia principe all'emissioni".