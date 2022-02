Dimagrire con la corsa: Ecco come fare!

La corsa è senza dubbio una delle migliori attività fisiche che permettono di perdere peso velocemente. Per raggiungere questo obbiettivo è però necessario seguire metodi di allenamento ben precisi.

Quando si decide di iniziare a svolgere allenamenti dediti alla perdita di peso, come appunto la corsa, le prime fasi sono sicuramente quelle più difficili. Il segreto è quello di iniziare con allenamenti brevi, regolari e poco intensi. Questi hanno lo scopo di abituare il corpo e tutta la sua muscolatura al movimento, riducendo così al minimo la possibilità di infortuni. Inoltre, nelle fasi iniziali di un allenamento il corpo tende a “prendere” le energie necessarie dai carboidrati presenti nel fegato e nella muscolatura, intaccando solo in maniera minima le riserve di grasso.

Nella pratica, durante prima mezzora di un allenamento il corpo tende quindi a bruciare contemporaneamente sia carboidrati che grassi. Con il passare del tempo e con l’aumentare della resistenza fisica, le corse diventano sempre più lunghe e, di conseguenza, aumentano anche le calorie bruciate e la quantità di grasso utilizzato per fornire energia.

Come e ogni quanto correre per dimagrire

Una volta superata la parte iniziale che solitamente ha la durata di un mesetto, si può passare nel vivo del piano di allenamento, modificando il contenuto, l’intensità e la durata degli esercizi. Il segreto è quello di allenarsi in maniera costante, nelle belle giornate estive puoi benissimo uscire all’aria aperta nel parco vicino casa, ma nelle giornate con brutto tempo oppure molto fredde come quelle invernali, ti consiglio di utilizzare un tapis roulant elettrico. Con questo attrezzo potrai allenarti in qualsiasi momento e direttamente a casa tua, senza dover dipendere dalle condizioni climatiche esterne.

Allenarsi regolarmente

Personalmente consiglio di effettuare almeno 3 o 4 uscite settimanali, inutile dirti che più ci si allena e più i risultati arriveranno prima. Ovviamente non bisogna andare nell’esagerato, è infatti importante interpretare tutti i segnali del proprio corpo. Se ci si sente eccessivamente stanchi e privi di energie, è bene prendersi qualche giornata di riposo e lasciare che la muscolatura riprenda le forze per poter svolgere al meglio i prossimi allenamenti. Ignorare i segnali di stanchezza del proprio corpo aumenta in maniera sostanziale la possibilità di subire infortuni.

Svolgere più allenamenti

Per perdere perso ancora più velocemente, il mio consiglio è quello di eseguire anche un allenamento della forza almeno una volta alla settimana, in modo da far lavorare anche muscoli che non vengono sollecitati dalla corsa, aumentando così il metabolismo basale.

Quando si inizia ad allenarsi partendo da zero, si possono ottenere dei risultati notevoli in pochissimo tempo. Si tratta di un aspetto positivo e motivante ma devi sapere che il corpo di adatta molto facilmente e in fretta. Questo vuol dire che per andare a bruciare più grassi dovrai effettuare esercizi sempre più intensi e impegnativi. Il segreto è quello di variare continuamente gli esercizi, impedendo al corpo di adattarsi e migliorando il metabolismo e le performance.

Intensità e pause

Con il passare del tempo, per aumentare il dispendio energetico è necessario incrementare l’intensità degli esercizi. Nonostante il grasso venga smaltito anche nelle corse lente e lunghe, correre con un ritmo sostenuto permette di bruciare un numero maggiore di calorie. Ti consiglio quindi di aumentare pian piano il ritmo della corsa fino a raggiungere l’andamento ideale per te.

Ricordati che concedersi delle pause è un altro dettaglio di fondamentale importanza. Il corpo umano non si adatta immediatamente ai diversi stimoli di allenamento, è quindi molto importante prendersi almeno un giorno della settimana come pausa. Inoltre, dormire in maniera sufficiente e bene influenza tutti i processi metabolici. Fai quindi il possibile per concederti le giuste ore di sonno evitando di fare le “ore piccole”. Dopo aver effettuato un allenamento più o meno impegnativo, il corpo necessita di un periodo di riposo che si può definire di “rigenerazione”. Durante questo lasso di tempo vi è comunque un continuo consumo di energie.

La giusta dieta

Se si ha intenzione di bruciare grassi, è indispensabile consumare un numero di calorie maggiore rispetto a quelle che vengono assorbite quotidianamente con i pasti. Per far questo bisogna svolgere del movimento fisico costante, ma anche adottare una dieta equilibrata e che non contenga un numero eccessivo di calorie. In linea generale, per diminuire le riserve di grasso bisogna evitare di assorbire molti carboidrati e di bere o mangiare qualsiasi alimento che contenga quantità elevate di zuccheri.