Escort a San Valentino, aumentano le richieste di coccole e compagnia

Ogni anno, con l’arrivo di San Valentino, aumentano non solo gli acquisti di peluche, fiori e cioccolatini, ma anche le richieste di compagnia. E il dato sorprendente - o forse no - è che la richiesta di escort non arriva solo da single, ma anche da coppie che decidono di regalarsi un’esperienza particolare e una festa degli innamorati speciale.

Uno studio pubblicato da EA, Escort Advisor, ha sottolineato che spesso a contattare le lavoratrici sono proprio le donne che decidono di regalare l’esperienza al partner. Si tratta, secondo una delle escort intervistate a riguardo, di un segno di forte complicità e sicurezza di sé.

Altre coppie, invece, racconta la escort, si rivolgono a lei per riaccendere la scintilla sotto le coperte. Molte coppie subiscono infatti l’arrivo dell’abitudine anche in camera da letto, e la pandemia di Covid con conseguente lockdown ha contribuito in molti casi a spegnere totalmente l’intesa sessuale. Stare chiusi in casa per mesi con il proprio partner, con pochissime possibilità di socializzare, ha infatti significato per molti la fine del “mistero” e quindi dell’erotismo. Richiedere i servizi di una escort può certamente aiutare le coppie più libertine a riportare una ventata d’aria fresca nella stanza da letto.

Come scegliere però la escort giusta? Non tutte le lavoratrici accettano coppie, o più semplicemente la coppia vuole una ragazza con determinate caratteristiche che possa soddisfare entrambi. Quello che si può fare è visitare un sito completo come it.escort4you.xxx e leggere le descrizioni che le ragazze scrivono su di sé, così da essere certi di tutte le richieste che si possono avanzare.

Ma non sono certo solo le coppie a rivolgersi alle professioniste. Moltissimi single decidono di vivere l’esperienza “fidanzata” per un’intera giornata, invitando la escort a passare insieme la festa degli innamorati con tanto di corteggiamento, fiori e cioccolatini. Secondo una escort intervistata sull’argomento, gli uomini nel giorno di San Valentino si comportano in modo più romantico e dolce, segno che questa festa entra, è il caso di dirlo, nel cuore delle persone.

Insomma, qualunque sia l’esperienza ricercata, ci sono offerte di ogni tipo. E per essere certi del servizio che si riceverà, esistono anche moltissime recensioni che possono essere d’aiuto per scegliere la persona giusta e passare un San Valentino ricco di soddisfazioni.