Viale consegna preservativi al sindaco Lo Russo: "Abbassare l’Iva sui profilattici" [FOTO E VIDEO]

"Usate e fate usare". Ha reagito cosi il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, quando il consigliere Silvio Viale gli ha consegnato una busta con due preservativi: uno maschile e uno femminile.

Viale, prima del Consiglio comunale, ha consegnato per conto dell'associazione Cellula Cascioni buste agli assessori e capigruppo: "Oggi, 14 febbraio, è la giornata mondiale del profilattico. L’associazione Cellula Cascioni, mi ha incaricato di consegnare a tutti i capigruppo, al sindaco e agli assessori, questa busta che contiene due profilattici: uno maschile e uno femminile. Anche per sensibilizzare sull’esistenza del profilattico femminile".

"Tutto questo - ha proseguito Viale - serve per limitare le malattie sessualmente trasmesse, in particolare l'HPV, che oltre a coinvolgere i genitali coinvolge anche il cavo orale. Ecco perché oggi consegnamo questo a sindaco, assessori e capigruppo, per sensibilizzare sulla richiesta di abbassare l’Iva sui profilattici, attualmente al 22%".

"Se tutti conoscono l’utilizzo come contraccettivo e per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, non tutti sanno che ci sono preservativi anche per i genitali femminili. Come pochi sanno dell’esistenza dei 'Dental Dam', fogli di silicone per sesso orale, perché si tende a sottovalutare il ruolo del papilloma virus nelle neoplasie del cavo orale", hanno spiegato dall’associazione Cellula Cascioni. "Abbiamo pensato di omaggiare due preservativi, uno classico penieno e uno vaginale al Sindaco, agli assessori e ai capigruppo del Consiglio Comunale. Un po' per alimentare la curiosità, ma soprattutto per un impegno concreto affinché tutti i profilattici, maschili e femminili, siano disponibili almeno nelle farmacie comunali. Noi pensiamo che anche i profilattici debbano godere di una Iva agevolata al 4% sulla falsariga di quanto fatto per la cosiddetta 'tampon tax', mentre in Italia abbiamo il record europeo con il 22%", hanno concluso dall'associazione.