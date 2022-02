Vaccini Covid, a Torino città superate due milioni di dosi

Sono 10.936 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 801 è stata somministrata la prima dose, a 2.915 la seconda, a 7.220 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.505.145 dosi, di cui 3.255.568 come seconde e 2.662.429 come terze.

FOCUS VACCINAZIONE OVER50

Attualmente gli over50 non aderenti in Piemonte sono 113mila, il 5% su 2.166.000 persone che hanno questa fascia d’età. Circa 40mila hanno fatto la prima dose nell’ultimo mese e mezzo, da quando a fine dicembre è stato annunciato l’obbligo vaccinale. Altri 34mila over50 invece non hanno aderito, ma sono immunizzati naturalmente perché guariti da meno di 6 mesi.

A TORINO SUPERATE 2 MILIONI DI DOSI

I Centri Vaccinali della Città di Torino hanno superato oggi le 2 milioni di dosi inoculate. "Si tratta di un risultato importante per la sicurezza dei cittadini, reso possibile grazie alla disponibilità degli Operatori coinvolti (sanitari, tecnici e amministrativi), dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, delle Farmacie e dei Privati, che hanno contribuito, insieme alla Aziende Ospedaliere della Città, a supportare la campagna vaccinale". Torino Città, tra l'altro, nell'ultima settimana ha superato di 2,8 punti percentuali la media regionale di riduzione settimanale dei contagi.