Nicco: "Il punto nascite di Chieri non chiude. Si evitino dannosi allarmismi"

"Il punto nascite di Chieri non chiude. La Regione Piemonte lo difende e continuerà a farlo. Il punto nascite di Chieri non deve chiudere e non chiuderà", dichiara il Presidente del Consiglio regionale Davide Nicco intervenendo in merito alla polemica nata dopo le affermazioni del sindaco Sicchiero che aveva accusato l'assessore regionale Riboldi di voler chiudere il punto nascite di Chieri.

"La Regione Piemonte - rimarca Nicco - ha già espresso con chiarezza la propria posizione: si è assunta la responsabilità di questa battaglia e l’assessore Riboldi ha ribadito, senza ambiguità, che non esiste alcuna intenzione di chiudere il punto nascite. La competenza su questo tema è esclusivamente regionale e dell’ASL, e non vi è alcuna volontà di procedere in tal senso".

"Accogliamo positivamente il fatto che anche il Sindaco di Chieri, oggi, si sia dichiarato favorevole al mantenimento del servizio e voglia supportare la Regione in questa direzione" sottolinea il presidente che aggiunge: "è utile però ricordare che né il Sindaco né l’amministrazione comunale hanno alcuna autorità decisionale in materia sanitaria regionale. La battaglia per mantenere aperto il punto nascite la sta quindi conducendo la Regione, non il Comune di Chieri".

"Se dal Comune non può arrivare un aiuto operativo - puntualizza Nicco -, ci aspettiamo dal sindaco almeno una correttezza istituzionale, evitando uscite polemiche in Consiglio Comunale basate su affermazioni rivelatesi false che lo stesso Sicchiero ha poi dovuto smentire nel Consiglio successivo".

"La Regione Piemonte è determinata a tutelare il punto nascite di Chieri e continuerà a farlo con decisione e trasparenza. E siamo convinti che questa battaglia verrà vinta", conclude il presidente Nicco.