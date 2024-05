Settimo Torinese, 11 spettacoli, 2 prime e oltre 40 artisti: ecco i numeri del Nice Festival

Fondazione Cirko Vertigo, Collettivo Binario Zero, La Barque Acide, Bruta Bruja, Compagnia blucinQue e Magdaclan: sono queste le compagnie protagoniste della terza edizione del Nice Festival di Settimo Torinese, giunto quest’anno alla sua terza edizione. L'evento, organizzato da blucinQue Nice con Fondazione Cirko Vertigo e Piemonte dal Vivo, si terrà al Parco Lama dal 13 al 19 maggio.

Undici spettacoli, due prime nazionali, un tour guidato per le scuole e un laboratorio aperto a tutti condotto da Fondazione UCI: il Nice Festival porterà in scena oltre 40 artisti provenienti da tutto il mondo.

“La terza edizione del Nice Festival a Settimo Torinese è ricca di novità: una nuova location nel Parco Lama, un nuovo e magico spazio scenico, lo Chapiteau Nice, spettacoli per il gusto di un pubblico a 360 gradi e le attività di creazione e pedagogia aperte al territorio durante le prove dei nostri artisti per svelare quanta creatività e dedizione, quante professionalità e ore di lavoro si nascondano dietro a ogni spettacolo", spiega Paolo Stratta, direttore di produzione del Festival.

La kermesse fa parte dei cinque festival organizzati dal Centro blucinQue Nice, oltre a quelli di Chieri, Grugliasco, Moncalieri e Torino. A questi si aggiunge il Festival internazionale Sul Filo del Circo di Grugliasco.

I biglietti per assistere agli spettacoli, con un costo che va dai 2 ai 6 euro, sono acquistabili su Vivaticket, tramite l’APP del centro di produzione blucinQue Nice o in loco presso la sede del festival e in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, sede di Fondazione Cirko Vertigo. Tutte le info su www.blucinque.it