Vigile investito a Piobesi Torinese durante i controlli sui green pass

Ieri mattina li ha notati entrare e uscire dai locali pubblici per il controllo dei green pass e li ha seguiti per il paese. Quando è riuscito ad avvicinarsi ai vigili di Piobesi Torinese, ha tirato giù il finestrino e inveito contro di loro, denunciando “la dittatura sanitaria”. Un agente gli ha dunque chiesto di identificarsi e l’uomo, che risulta residente in Liguria, ha ingranato la marcia e lo ha urtato con l’auto. È poi sceso rapidamente, lamentando di non aver fatto nulla e che era tutta una sceneggiata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il vigile fortunatamente non si è rotto nulla, ma ha riportato solo delle contusioni.