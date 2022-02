Pnrr, Gallo (Pd): "A rischio la realizzazione dei progetti. Icardi preveda un piano di assunzioni"

"Ho interrogato l’Assessore regionale alla Sanità per capire come intenda fare fronte alle sfide straordinarie legate alla disponibilità di fondi europei e nazionali che nei prossimi mesi la sanità piemontese sarà chiamata a affrontare. Infatti, sarà impossibile per il Piemonte cogliere appieno le opportunità che il PNRR fornirà senza prevedere una corposa integrazione di professionalità tecniche e amministrative qualificate che rinforzino le strutture di ASL e ASO e che evitino che le risorse economiche del PNRR vengano disperse o sprecate” spiega il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Con la misura 6 del PNRR, dedicata alla sanità – prosegue Gallo – arriveranno al Piemonte circa 517 milioni di euro collegati a obiettivi specifici (case di comunità, Cot, ospedali di comunità). Dal momento che è stata più volte denunciata la drammatica situazione di carenza e precariato del personale, anche tecnico e amministrativo, all’interno di Asl e ASO, mi chiedo come senza un piano di assunzioni si possano realizzare i progetti del PNRR. I processi e le regole tecniche per presentare i piani regionali e per portare avanti i progetti richiedono una rapida e consistente integrazione di professionalità”.

“Non mi conforta affatto che, nella sua risposta, l’Assessore Icardi affermi di condividere la mia preoccupazione. Nei prossimi mesi dovranno essere realizzati i progetti delle case di comunità, dell’assistenza domiciliare, degli ospedali di comunità e dell’assistenza sanitaria intermedia, dell’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, della sicurezza e sostenibilità ospedaliera e non potranno certo essere progettati con l’ennesima struttura di coordinamento che Icardi ha deciso di attivare, a dicembre, presso Sanità e Welfare. Occorre un massiccio piano di assunzioni di professionalità adeguate e occorre subito altrimenti falliremo gli obiettivi. A causa della lentezza e della mancanza di una visione chiara e tempestiva della Giunta Cirio rischiamo di fallire la sfida del PNRR” conclude Gallo.