Mako e Navio, due chirurghi robot per operare anca e ginocchio al "nuovo" Koelliker [VIDEO]

Sanità, rapporto tra pubblico e privato: "Un bene per i cittadini"

"C'è sempre stata difficoltà a sviluppare questo aspetto di collaborazione tra pubblico e privato - aggiunge Guido Giubergia, presidente Narval investimenti (gruppo Ersel) -, forse ci saranno stati anche episodi negativi, ma i ritardi vanno a detrimento soprattutto dei pazienti". Pazienti che, in alcuni casi, devono anche andare in altre regioni d'Italia per trovare risposta ai propri bisogni. "E così, accanto al disagio per le famiglie che devono rivolgersi altrove per ottenere servizi, pure per la Regione si tratta di un costo in più di mobilità passiva che si può evitare, aumentando la comodità per la stessa cittadinanza".