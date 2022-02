Claudio Calorio lancia la prima puntata di “Terraverde” a Vezza d’Alba

“Questo è coronamento di un sogno che avevo fino d'infanzia, per me la comunicazione e la creatività sono sentimenti forti che ho ereditato dalla mia famiglia! Arriviamo da 5 generazioni di sarti dove la creatività è alla base di ogni nostra vita quotidiana. Parte del mio talento mi è stato trasmesso da mia madre Vilma che è riuscita ad insegnarmi importanti valori che oggi mi permettono di poter dialogare e interconnettere la natura e i territori che ci circondano, con l’arte e la storia dei nostri comuni. Iniziamo con Vezza d’Alba … ma non vi dico altro altrimenti verrebbe meno la curiosità di poter apprezzare questo nuovo format televisivo. Un grazie a tutte le persone che in questi giorni mi hanno spedito messaggi e mi hanno telefonato per complimentarsi con me per la nuova avventura televisiva. Ringrazio la famiglia Toselli per la fiducia e per avermi dato la possibilità di poter lavorare con la più importante TV privata piemontese e ligure” queste le parole di Claudio Calorio.