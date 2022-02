Orecol, aperto il bando per la nomina di tre componenti

Con un comunicato di nomina del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (6 del 10 febbraio 2022) è stata aperta la candidatura per l’Organismo regionale per il controllo collaborativo ORECOL (L.r. n. 27/2021) per la nomina di 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente.

La scadenza della presentazione delle candidature è il 14 marzo 2022.

L’Organismo regionale per le attività di controllo ("ORECOL") di natura collaborativa ha il fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti della Regione e collabora alla prevenzione della corruzione.

Il testo del bando e i moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

L'istanza di candidature deve essere sottoscritta e presentata all’indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it unitamente alla semplice copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

L’informativa per il trattamento dei dati personali è consultabile al link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

Si ricorda inoltre che sono ancora aperti i bandi per alcune nomine a: Fondazione Centro Studi sul Pensiero Politico “L. Firpo”; Fondazione “Museo della Ceramica Vecchia Mondovì” ONLUS; Fondazione “Teatro Piemonte Europa – T.P.E.”.

La scadenza della presentazione delle candidature è il 21 febbraio 2022.

I bandi sono consultabili all’indirizzo:

https://bandi.cr.piemonte.it/web/content/integrazione-elenco-nomine-da-effettuarsi-nel-1%C2%B0-semestre-2022-0

Per informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” – Ufficio Nomine, via Alfieri 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.