Stellantis assegna ai figli dei dipendenti meritevoli i premi “Sergio Marchionne Student Achievement Awards”

Si è svolta ieri online la cerimonia di premiazione dei “Sergio Marchionne Student Achievement Awards”, l’iniziativa che assegna ogni anno premi e borse di studio ai figli dei dipendenti del gruppo Stellantis, CNH Industrial e Iveco Group.

Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente di Stellantis, John Elkann, e Xavier Chéreau, Chief HR & Transformation Officer, oltre ai vincitori delle edizioni passate.

Nell’edizione 2021 la “Commissione di Assegnazione Italia” ha ricevuto più di 600 candidature. I vincitori di questa edizione sono 284, selezionati in base al rendimento accademico e alla qualità del saggio scritto inviato al momento della candidatura.

L’iniziativa, nata in Italia nel 1995, è stata successivamente estesa ad altri 15 paesi dove i Gruppi hanno una loro presenza significativa, tra cui Francia, Brasile, Cina, Belgio, Polonia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Stati Uniti, Argentina, Canada, Messico e Serbia. Nei quasi 30 anni dal lancio dell’iniziativa sono stati consegnati un totale di 36.376 premi nel mondo.

L’iniziativa era aperta a tutti gli studenti figli dei dipendenti in attività che hanno completato il ciclo di studio di livello superiore e universitario. In questa edizione hanno potuto presentare la domanda tutti i ragazzi che hanno conseguito l’Esame di Stato tra giugno-luglio 2020 o la laurea (1° o 2° livello) tra il 1°gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 (con età non superiore a 26 anni).

Stellantis ha inoltre dato l’opportunità ai ragazzi di cimentarsi in un hackathon della durata di una giornata su temi di grande attualità: la parità di genere, la riduzione delle disuguaglianze, la realizzazione di città e comunità sostenibili.

L’evento è stato organizzato come un grande brainstorming collettivo tra tavoli connessi. I partecipanti suddivisi in gruppi hanno lavorato alla realizzazione di un progetto sui macro-temi di grande attualità proposti: modalità di fruizione di teatri e siti d’interesse culturale/artistico; riduzione del fenomeno delle fake news sul Web; maggiore conoscenza della cultura delle aziende tramite il digitale; diffusione della cultura della tutela del patrimonio naturale.

I lavori sono stati valutati tenendo presente diversi aspetti: l’innovatività della proposta, l’effettivo vantaggio che tale proposta apporterebbe, la fattibilità e l’efficacia della presentazione. I migliori progetti sono stati premiati nel corso della cerimonia.