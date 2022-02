Diderot, oltre 2500 studenti a scuola di "Imprenditorialità 4.0" con Fondazione Crt

Come creare esperienze immersive e coinvolgenti grazie alla realtà aumentata? A partire dal 21 febbraio, oltre 2.500 studenti piemontesi e valdostani andranno a scuola di “imprenditorialità 4.0” grazie alla linea didattica “Rendere possibile un’impresa impossibile” del Progetto Diderot della Fondazione CRT, realizzata con la collaborazione della Cooperativa Pandora.

" È sui banchi di scuola che le ragazze e i ragazzi iniziano a immaginare il proprio futuro – spiega il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. Grazie alla linea ‘Rendere possibile un'impresa impossibile’ del Progetto Diderot, la Fondazione CRT, insieme alla Cooperativa Pandora, accompagna gli studenti nell'esplorazione delle nuove frontiere della realtà virtuale e della realtà aumentata: due tecnologie in cerca di sviluppatori ed esperti in grado di applicarne le potenzialità al servizio della società, dal settore medico e biomedico al mondo della cultura e dell'intrattenimento ".

Il percorso – che prevede la possibilità di attivare gli incontri in modalità didattica a distanza - fornirà agli studenti elementi di economia e di marketing per poter analizzare casi studio in diversi ambiti: da quello medico e tecnologico al mondo dei viaggi e dell’intrattenimento. I ragazzi si confronteranno con esempi di successo e scopriranno quali sono gli strumenti e le applicazioni utili a riprodurre la realtà aumentata. I partecipanti al percorso saranno poi chiamati a rielaborare le conoscenze apprese dando forma a un project work che permetterà loro di accedere a un webinar con professionisti del settore.