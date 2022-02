A Torino arriva Gtt SostAPP, per pagare gli abbonamenti strisce blu e carnet di sosta

Arriva SostAPP, l’app ufficiale GTT per pagare gli abbonamenti per la sosta su strisce blu (giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali, annuali) e carnet plurisettimanali da 4 o 10 voucher (180/450 – 100/250 ore). Una novità decisa dall'azienda di corso Turati, visto il gradimento degli automobilisti per questa tipologia di pagamento: se nel 2019 il 16% degli utenti aveva utilizzato le app di sosta, nel 2021 la percentuale è salita al 22%.

SostaApp è disponibile per smartphone con sistema operativo Android e iOS (quindi iPhone) anche nella versione in lingua inglese, e consente pagamenti tramite carta di credito o di debito dei principali circuiti di pagamento elettronici e con Satispay, PayPal, Apple e Google Pay. È l’app per chi vuole sostare facile: è sufficiente registrarsi una prima volta attraverso i normali dati anagrafici per ottenere user e password e l’accesso è ancora più rapido per chi desidera utilizzare il social login di Facebook e Gmail.

In fase di registrazione verrà chiesto di indicare se si accede al servizio come “Privato” – “Società” – “Ditta individuale” – “Libero professionista” – “Ente” e sarà poi molto semplice utilizzare le funzioni di SostAPP attraverso i tre bottoni principali: “Soste” – “Titoli attivi”- “Acquisti”.

Il sistema è completamente digitalizzato, quindi non è necessario esporre alcun tagliando sul parabrezza. I titolari di Partita IVA possono richiedere fattura direttamente tramite l’app.