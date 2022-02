Acquista una Lamborghini, non la paga con la scusa della sospensione dei leasing a causa del Covid, e cerca di rivenderla

L’uomo però non paga nessuno dei 60 canoni previsti e l’agenzia creditrice si rivolge così ad una società di recupero crediti e beni, la “S.Giorgio” di Genova.

La società di servizi contatta il 51enne proponendogli un ulteriore piano di rientro per poter dilazionare le rate non ancora pagate, oppure di restituire l’autovettura. Il commerciante a quel punto si è avvalso del decreto del 2020 che prevedeva la sospensione dei canoni leasing per moratoria dovuta dagli effetti negativi della pandemia da Covid19.