RIVERberi: la voce degli artisti indipendenti all’Imbarco Perosino

RIVERberi è una rassegna musicale a cadenza mensile nata per dare voce ai nuovi artisti indipendenti del territorio. Si svolge presso l'Imbarco Perosino, storico locale di Torino all'interno del Parco del Valentino, in una situazione molto intima e raccolta sulle rive del fiume, proprio per creare un rapporto diretto tra pubblico e musicista.