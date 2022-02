Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura: la banca che premia i giovani

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura premia i giovani Soci diplomati e laureati che conseguono ottimi risultati scolastici.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi delle Scuole Superiori di secondo grado e ai giovani che ottengono la Laurea Magistrale.

I ragazzi che decidono di sottoscrivere un Fondo Pensione riceveranno un premio pari a 300,00 euro così ripartito: 200,00 euro versati sul conto corrente e 100,00 euro sulla posizione pensionistica. “Riteniamo infatti che la BCC debba svolgere un ruolo di promotore della cultura finanziaria nei confronti dei ragazzi. Viviamo in un’epoca in cui si parla molto di come la pensione futura possa non garantire più un tenore di vita adeguato. È quindi importante educare i giovani a pensare al proprio futuro e con questa iniziativa ci prefiggiamo di aiutarli in questa scelta” commenta il Presidente Alberto Osenda. A coloro che non desiderino cogliere l’opportunità di attivare una posizione previdenziale presso la BCC, la banca riserva un premio pari a 200,00 euro, che verranno accreditati sul conto corrente. “Dal 2014 è stato tolto il sovrapprezzo per i giovani sotto i trent’anni che entrano a far parte della nostra compagine sociale – prosegue Osenda – che diventano soci con 2,58 euro, meno di tre caffè”. Nel 2021 la Banca ha accolto le domande di ingresso di 249 giovani tra i 18 e i 30 anni raggiungendo 8.867 soci totali a fine anno. Nel corso del 2022 la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura amplierà ancora la sua offerta di prodotti dedicati ai minori e ai giovani.

