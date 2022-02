Le sfide della città metropolitana tra auto, Pnrr e futuro: da domani due giorni di congresso per la Cisl

Due giorni di congresso anche per la Cisl di Torino e Canavese. Sono giorni molto intensi, per il mondo sindacale torinese, che dopo aver celebrato il congresso regionale della Uil nella giornata di martedì e ospitare oggi l'assemblea nazionale di Fiom Cgil, domani e dopodomani si prepara - nella cornice del centro Congressi Santo Volto - all'appuntamento che vede la ricandidatura a segretario generale provinciale di Domenico Lo Bianco.



Ai lavori sono previsti gli interventi anche del leader nazionale, Luigi Sbarra, così come del segretario regionale, Alessio Ferraris.

Il valore della partecipazione, le sfide del Pnrr e delle transizioni ecologica e digitale, ma anche lo sviluppo dell’area metropolitana dopo la pandemia: sono i principali temi al centro del terzo congresso della Cisl Torino-Canavese. Sono attesi, tra gli altri, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente della regione, Alberto Cirio e l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia.

Sono 187 i delegati al congresso territoriale, in rappresentanza degli oltre 93mila associati dell’area metropolitana. “Anche durante il periodo più buio della pandemia – spiega il segretario generale Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco – i nostri delegati, operatori e dirigenti non hanno mai smesso di stare vicino ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini, tenendo aperte, in mezzo a tante difficoltà, le 36 sedi dell’area metropolitana. Con il loro impegno hanno consentito a tante persone di trovare un punto di riferimento e di ascolto e una porta sempre aperta. Siamo una grande ‘comunità del lavoro’ che opera per la gente del territorio”.

Al congresso Cisl territoriale si arriva dopo un percorso avviato alcuni mesi fa con le assemblee precongressuali nei posti di lavoro e nelle leghe dei pensionati e concluso con le assise territoriali di federazione. Sono state molte le riconferme ai vertici delle categorie Cisl, ma non mancano alcune novità come l’elezione di Simona Sacchero alla guida della Cisl Scuola, di Gian Maria Cravero al vertice della federazione dei bancari-assicurativi (First) e Daniele Montefusco al timone della federazione della Sicurezza (Fns) che raggruppa gli associati di polizia, vigili del fuoco e polizia penitenziaria.

Tra le riconferme quelle di Agostino Demichelis ai pensionati (Fnp), di Olga Longo alla Fisascat Cisl, di Davide Provenzano alla Fim, di Diego Truffa alla Funzione Pubblica, di Bruno Bartone ai postali (Slp), di Ivana Camisassa alla federazione di agricoli e alimentaristi (Fai), di Giuseppe Filippone ai chimici (Femca), di Alberto Fabris alla Cisl Medici, di Simone Pensato al Sindacato Inquilini e di Riccardo Sammartano all’Adiconsum. Mario De Lellis è stato invece nominato sub reggente della federazione degli edili (Filca) in attesa dell’elezione dei nuovi vertici che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.