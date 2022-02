Crisi Ucraina, l'impegno di Lo Russo: "Pronti ad accogliere profughi" (VIDEO)

"Siamo pronti a fare la nostra parte in quello che richiederà l'accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina. Dalle sanzioni alla Russia ci saranno conseguenze anche per noi, ma in questo momento è più importante la compattezza dell'Occidente nei confronti della decisione presa dalla Russia". Il sindaco si Torino, Stefano Lo Russo, non si tira indietro e davanti agli effetti della guerra portata da Putin in Ucraina apre all'accoglienza. "Faremo tutto ciò che ci è possibile".

Lo Russo: "Disponibilità massima della città"