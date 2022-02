Ucraina e sanzioni Russia, Gallina: "Troppo ritardo sull'energia, ora limitiamo i danni"

C'è però un timore che va oltre i numeri. "Accanto al gravissimo problema umanitario, c'è quello dell'energia e della crescita, che sarà impattata dal caro energia", aggiunge Gallina. E conclude: "Sull'energia sono decisioni che si pianificano su molti anni e in questo campo l'Italia è indietro. Ora è difficile dare consigli. Adesso seguiremo la posizione compatta dell'Europa cercando di ammortizzare gli effetti delle sanzioni alla Russia. I provvedimenti del governo per limitare i rincari per ora saranno insufficienti, ma sono un inizio".