10 motivi perché i profumi cambiano l’odore?

Il nostro meccanismo di preferenze olfattive filtra gli odori, dividendoli in piacevoli, sgradevoli, preferiti e non amati. Tali processi cambiano nel tempo, sia dentro che intorno a noi. La domanda sorge spontanea: perché i profumi delle volte cambiano l’odore?

Recettori olfattivi

Gli scienziati affermano che ogni persona ha recettori olfattivi sia attivi che passivi. Naturalmente l'elenco dei recettori attivi è diverso per tutti e la percezione degli odori sarà sempre molto soggettiva. Tuttavia, nel tempo, la situazione potrebbe cambiare.

Ad esempio, nella giovinezza, la parte principale dei recettori è passiva (bloccata) e non possiamo sentire alcuni aromi.

Decenni dopo, la maggior parte dei recettori divenne più attiva, quindi, iniziamo a sentire alcuni odori nella loro piena rivelazione. È da qui che viene la risposta alla domanda: perché inizialmente sentivi il profumo come uno da donna e poi, sembra essere uno da uomo https://makeup.it/categorys/3218/. A proposito, il più grande negozio online di cosmetici e profumeria MAKEUP, offre un’ampia gamma di fragranze per tutti i gusti, sconti, regali e vari promozioni.

Tieni la bottiglia in bagno

In bagno è spesso umido. Vapore, alte temperature e luci intense possono “uccidere” il profumo più velocemente di quanto pensi. Sotto l'influenza di questi fattori, la composizione generale diventa acida. È meglio conservare la bottiglia nella sua confezione originale e in un luogo fresco e asciutto, ad esempio nel comodino.

Profumo + l’odore della pelle

Sulla pelle, l'aroma, si combina con i suoi componenti naturali. Pertanto, l'odore del profumo cambia un po'! A volte cambia così tanto che difficilmente lo riconosciamo su noi stessi. Tutte le persone sono diverse, quindi, anche l'apertura del profumo sarà diversa.

La data di scadenza

Se la tua bottiglia di profumo sta per festeggiare il suo diciassettesimo compleanno, allora è probabilmente il momento di cambiarla. I profumi vengono conservati per un massimo di cinque anni, quindi solo se le condizioni di conservazione sono ideali. Come fai a sapere quando è il momento di acquistare una nuova bottiglia? Cerca segni evidenti: il liquido si è scurito, ha cambiato il colore o ha iniziato a emanare acidità.

Hai la pelle molto secca

Se hai la pelle secca, il profumo applicato direttamente su di essa perde istantaneamente le sue note di testa e la fragranza scompare rapidamente. Per evitare che ciò accada, applicalo sul corpo non appena esci dalla doccia o subito dopo aver applicato una lozione idratante inodore. La lozione aiuterà a mantenere l'integrità della composizione, oltre a prolungare l'effetto della fragranza.

Mescoli le fragranze

Se usi un gel doccia agli agrumi, un deodorante legnoso e poi ti spalmi dalla testa ai piedi con una lozione floreale e finisci con uno spray ambrato, fidati, non ne verrà fuori nulla di buono. È meglio usare prodotti con lo stesso odore o prodotti completamente inodori prima di applicare il profumo.

Cambiamenti legati all’età

Provando il tuo profumo preferito dopo molti anni, c'è il rischio di delusione: la fragranza non ti si addice più o non ti piace più. Significa che hai provato simpatia per i singoli componenti del profumo e ora le preferenze sono cambiate: ecco perché il profumo cambia l'odore.

Non dovresti essere arrabbiato! I ricordi che custodisce questa fragranza possono essere molto più preziosi che usarla. Lascialo stare nella tua collezione e di tanto in tanto ti ricordi una giovinezza o un'infanzia spensierata.