XXVI Valsusa Filmfest: Reinhold Messner ospite a di Bardonecchia

Film documentario di Alessandro Filippini e Fredo Valla che tratteggia l’immagine di Bonatti, bergamasco (1930-2011), che Messner considera suo “fratello”, grande interprete dell’alpinismo tradizionale, che a inizio carriera visse due anni a Bardonecchia alternando l’attività di maestro di sci, con quella di guida alpina, di tracciatore di vie di arrampicata e di alpinista estremo, insignito nel 1955 della cittadinanza onoraria di Bardonecchia per aver dato lustro alla città dopo aver scalato in sei giorni in condizioni estreme in solitaria il pilastro sud-ovest del Petit Dru, nel gruppo del Monte Bianco.