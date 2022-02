In Piemonte l'80% degli affitti stipulati per l'abitazione principale

L’80,9% dei contratti di locazione in Piemonte sono stati stipulati per l'abitazione principale, il 15,3% riguarda lavoratori trasfertisti ed il 3,8% gli studenti universitari. Questi i dati forniti dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le locazioni realizzate attraverso le proprie agenzie regionali nel primo semestre del 2021.

Maggioranza degli affitti a canone libero

In Piemonte i contratti più stipulati sono quelli a canone libero (53,0%), a seguire quelli a canone concordato (23,9%) ed infine quelli a carattere transitorio (23,2%). Gli inquilini sono coppie e famiglie nel 49,3% dei casi, mentre sono single nel 50,7% dei casi. Il 44,8% degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni. La tipologia più affittata in Piemonte è il bilocale con il 42,3% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i trilocali con il 32,3% delle preferenze. Anche nel 2019 e nel 2020 la tipologia più affittata in Piemonte era il bilocale ed al secondo posto si piazzavano i bilocali.