Il Piemonte atterra a Expo Dubai, da domani al via la iniziative della Regione

Al via alla presenza del Piemonte all’ Expo di Dubai . La regione sarà protagonista dal 27 febbraio al 4 marzo con una intera settimana di eventi all’interno del Padiglione Italia, dove di concerto con la Conferenza delle Regioni sono in mostra le principali eccellenze nazionali e dei territori che rappresentano l’identità italiana.

Si parte domani con la mostra “L'attitudine al design del Piemonte : la bellezza di creare il futuro”, realizzata in collaborazione con Ceipiemonte . Il percorso racconta il saper fare attraverso il design e la creatività come elemento unificatore che caratterizza e contraddistingue il complesso dei saperi industriali e artigianali che animano il Piemonte.

Sarà poi inaugurata la personalizzazione dello SkiDome Mall of Emirates con una campagna promozionale delle montagne piemontesi, realizzata in collaborazione con VisitPiemonte. Per tre mesi le centinaia di migliaia di visitatori di questa stazione sciistica, l’unica al mondo al coperto, potranno ammirare le immagini delle piste e delle bellezze naturali ed artistiche del Piemonte e ricevere informazioni su di esse.