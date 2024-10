77 chili di cocaina nascosti nel camion: arrestati due autisti sulla Torino-Bardonecchia

Durante i controlli dei mezzi adibiti al trasporto internazionali delle merci svolto sulle arterie autostradali dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi due autisti di un autoarticolato sono stati arrestati in quanto trovati in possesso di 77 kg di sostanza stupefacente nascosti all’interno del mezzo.

Gli agenti della Polizia Stradale di Torino - Sottosezione autostradale di Susa, impegnati in un controllo presso la barriera di Salbertrand sull’autostrada A/32 Torino - Bardonecchia, hanno fermato un autoarticolato in transito verso Torino proveniente dal confine francese.

L’attenzione degli operatori è stata attirata dall’atteggiamento estremamente inquieto degli autisti e dal comportamento dell’unità cinofila, impegnata nel dispositivo di controllo, che continuava a puntare il semirimorchio.



Hanno pertanto deciso di procedere a una ispezione più accurata. All’interno del semirimorchio, occultati tra le mezzene di carne appese ed i bancali di altri prodotti di macellazione che risultavano essere stati caricati in Olanda, sono state così rinvenute 70 confezioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 77 kg circa, che sono state sottoposte a sequestro.

I due autisti rumeni residenti in Italia, rispettivamente di 43 e 37 anni, sono stati tratti in arresto per traffico internazionale di ingente quantità di sostanza stupefacente e tradotti presso la Casa Circondariale “Lo Russo e Cutugno” di Torino.