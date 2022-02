Come vendere arte online: guida pratica a quali leve, mezzi e canali considerare

Dove vendere i propri quadri? Come vendere arte online? E soprattutto: Come sapersi ritagliare una nicchia all’interno del vasto mercato dell’arte? Queste sono solo alcune delle domande più gettonate che si trovano su internet all’interno della sfera creativa. Per gli artisti che si affacciano al mercato dell’arte per la prima volta - ma anche per chi possiede una collezione di opere e cerca un compratore, lo scoglio della vendita è un’importante fase piena di variabili da considerare. È il momento in cui ci si mette veramente in gioco ed in cui si fanno i conti con il valore di ciò che si possiede o di ciò che si è creato.

Le prassi per vendere arte online sono svariate e diverse fra loro, così come lo sono i consigli che si trovano navigando tra le pagine web. Un chiaro esempio lo dai questo recente articolo del magazine di Kooness, che espone10 utili consigli di come vendere arte online. Più in generale, c’è chi opta per soluzioni “fai-da-te”, creando propri siti web ed utilizzando attività di promozione tramite canali social o attraverso il passaparola. C’è chi si appoggia alle più classiche gallerie osi affida a contatti più o meno internazionali. Ed ancora, c’è chi si rivolge alle figure degli art advisor, oppure mercanti d’arte con i più svariati agganci in grado di congiungere venditori e acquirenti (domanda ed offerta) in diverse parti del mondo.

Ci sono poi le nuove potenze del mercato dell’arte, arrivate con l’avvento del digitale: le piattaforme online. Esse non sono altro che agglomerati di gallerie, artisti e collezionisti che stanno rivoluzionando a 360 gradi le classiche dinamiche di compravendita, aprendo il mercato a nuovi collezionisti e rendendolo del tutto orizzontale. Una nuova sfida che sta facilitando di netto i processi e che rende più stimolante vendere arte online. La pandemia ha sicuramente accelerato tale sviluppo e la crescita di queste piattaforme hanno dato la possibilità di viaggiare e fruire qualsiasi opera comodamente da casa, in un momento in cui viaggiare non era contemplato.

Ed è così che un markeplace tutto italiano come la piattaformaKooness(https://www.kooness.com)è diventato in pochi anni uno dei principali punti di riferimento internazionali quando si pensa a come vendere arte online. Nata nel 2016, Kooness ha sviluppato la giusta armonia tra creatività e fare business, creando una fitta rete di collezionisti alla ricerca di raffinatezze contemporanee e classici artefatti appartenenti alle correnti più gettonate come ad esempio la Pop Art e l’Action Painting.

Attraverso collaborazioni con gallerie internazionali, Kooness ha sviluppato il giusto know-how per accontentare e far incontrare venditori e compratori. Attraverso le sue guide e svariati articoli dedicati, mette a disposizione trend, novità e preziosi spunti sul mercato dell’arte globale, in grado di indirizzare e consigliare soluzioni pratiche ed efficaci. Di seguito una prima lista dei passi essenziali per vendere arte online: azioni facili che vi permetteranno di essere più preparati ed ottenere risultati pratici con marketplace di settore, art advisor e gallerie. Vediamoli insieme:

1. Documenta il tuo lavoro attraverso fotografie ed informazioni relative al tuo passato o relative alla creazione delle opere che vuoi vendere. Questo faciliterà la memoria storica, i dettagli di ogni opera e la conseguente creazione di un vasto archivio.

2. Decidi se si tratta di opere originali o di riproduzioni limitate. Se sei un artista, ricorda che realizzare il proprio lavoro in edizione limitata influirà sulla futura rivalutazione del prezzo e sull’esclusività con cui il tuo lavoro verrà percepito.

3. Fissa i prezzi delle tue opere o chiedi aiuto ad un esperto d’arte per fissare una stima di prezzi. Per fare questo, è fondamentale attuare una ricerca di mercato che vi permetta di capire il valore delle vostre opere. Una volta che avete una solida base da cui partire, si potrà poi pensare a una rivalutazione della vostra offerta o alla possibilità di offrire sconti a collezionisti interessati ad acquistare più di un’opera per volta.

4. Crea una Brand Image per la tua selezione di opere o cerca informazioni riguardo alle opere che possiedi.