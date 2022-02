Inaugura MBC Clinic, il poliambulatorio medico nel cuore di Rivoli

Apre a Rivoli “MBC Clinic“, un nuovo poliambulatorio specialistico che si sviluppa su una superficie di 400mq a pochi passi da Torino grazie ad una posizione lo rende facile da raggiungere. L’inaugurazione è prevista per sabato 5 Marzo 2022.

MBC Clinic nasce per soddisfare la crescente domanda di trattamenti laser, medicina estetica, chirurgia plastica e visite specialistiche. Negli ultimi anni, infatti, sono molti i torinesi che si sono ritrovati nella condizione di cercare privatamente professionisti, studi medici e poliambulatori che effettuassero visite con tempi d’attesa ridotti e che avessero al loro interno medici blasonati.

Dopo l’arrivo del Covid-19 la richiesta e la necessità di tali strutture è aumentata non solo per quanto riguarda le visite mediche specialistiche, ma anche per le visite di medicina estetica e di chirurgia plastica. Questo trend è triplicato a causa della pandemia.

Inoltre, la difficoltà ad accedere ad alcuni servizi sul territorio ha generato una migrazione costante verso città come Milano che negli anni è diventata un punto di riferimento nel settore.

MBC Clinic si propone come una nuova realtà di poliambulatori polispecialistici privati, specializzati nella chirurgia plastica, medicina estetica e visite specialistiche al fine di garantire un servizio di alta qualità sul nostro territorio per tutti i suoi pazienti, con un particolare focus sull’aspetto umano “paziente-dottore”.

Il poliambulatorio per garantire il miglior servizio ai suoi pazienti si avvale di grandi professionisti, una continua formazione del personale, un ambiente perfettamente igienizzato e l’impiego delle migliori tecnologie e soluzioni che offre il mercato ad oggi.

La struttura è provvista di ambulatori per visite mediche specialistiche e trattamenti di medicina estetica ed è anche presente un ambulatorio chirurgico semplice dove i medici possono eseguire piccoli interventi direttamente in sede abbattendo così i costi per il paziente.

Tutti gli ambulatori sono caratterizzati dall’impiego di PVC marmorizzato sanitario che garantisce la massima igienizzazione. Dispone, inoltre, di due sale post-intervento dove poter attendere ed essere monitorati dai dottori per il tempo necessario, in totale riservatezza prima di poter lasciare la struttura.

La MBC Clinic si differenzia anche per la cura dei dettagli che caratterizzano la sala d’attesa e tutti gli ambienti della struttura, creando uno stile unico ed elegante che non troverete in nessun altro poliambulatorio.

A disposizione per tutti, una figura di settore chiamata “Advisor” che seguirà i clienti nella scelta del dottore e del trattamento che sarà a vostra disposizione per tutte le domande e/o dubbi inerenti alle vostre problematiche.

La cura del paziente in ogni sua fase è un punto cardine per questa nuova realtà che presenta una vasta gamma di trattamenti tra cui interventi di chirurgia tradizionale, chirurgia applicata a coloro che subiscono incidenti, traumi o malattie; medici estetici specializzati in iniettabili, macchinari medicali laser, chirurgia vascolare, maxillo facciale (oncologico-chirurgico-estetico), chirurgia dermatologica (oncologico-chirurgico-ambulatoriale), dietologo, psicologo, psicoterapeuta, medicina del lavoro e nel futuro cardiologia, endocrinologia, ginecologia ed osteopatia.

Da MBC Clinic si è voluto creare un team esperto nel settore oncologico per garantire un servizio ed un aiuto per interventi delicati e umanamente difficili da affrontare. All’interno della struttura è possibile poi effettuare anche ecografie e poter usufruire dei migliori macchinari medicali per i trattamenti laser, dermatologici e di medicina estetica.

Tra i trattamenti laser più richiesti vi sono diverse tipologie, fra cui:







Laser Alessandrite medicale : utilizzato per la rimozione dei peli - Laser Vascolare viene utilizzato per capillari su viso e gambe

Laser Pico Tre Frequenze : utilizzato per la rimozione dei tatuaggi sia colorati sia neri, senza lasciare alcuna traccia ne cicatrice. Questo laser inoltre può essere impiegato anche per la rimozione di macchie e/o cicatrici

Laser Co2 : utilizzato per rimuovere tutte le imperfezioni dermatologiche come rughe, occhiaie, macchie, vaporizzazioni sebacee, cicatrici e la maggior parte delle problematiche dermatologiche.

Laser Monnalisa : utilizzato per il trattamento ginecologico su atrofie vulvari e/o secchezze vaginali.





MBC Clinic si trova in via Fratelli Piol 63 a Rivoli, di fronte la nota Piazza Martiri. Potete trovare maggiori informazioni sul sito web di questo nuovo poliambulatorio a questo indirizzo internet.