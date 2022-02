Novavax, primo giorno all'hub del Lingotto: "Qui oggi perché non ci fidavamo dei vaccini precedenti" [FOTO e VIDEO]

"Non ci siamo affatto fidati dei vaccini precedenti, quelli mrna, mentre questo è più simile a quelli tradizionali, anche con eccipienti che sono già stati usati in altri vaccini che abbiamo fatto. E quindi siamo qui per la prima dose". Sono seduti in sala d'attesa, marito e moglie, pochi minuti le iniezioni sul braccio che - anche per loro - rappresentano l'inizio di un percorso vaccinale che si concluderà tra tre settimane, con la seconda dose. "Abbiamo viaggiato molto e fatto vaccini di ogni genere - concludono - per cui non siamo contro i vaccini in generale, ma lo eravamo contro quelli lì, nuovi e incerti. Abbiamo preferito attendere, nonostante qualche limitazione e qualche sopruso".