Basket, la capolista Udine interrompe la serie vincente della Reale Mutua

Sugli spalti del Pala Gianni Asti esposto lo striscione 'No alla guerra' da parte dei tifosi giallobù

Reale Mutua-Udine, immagini di Piergiorgio Mariconti

Si è interrotta dopo cinque successi consecutivi la striscia della Reale Mutua Basket, beffata in volata da Udine in una partita tiratissima conclusasi sul 74-72 per la capolista del Girone Verde della serie A2. Sugli spalti del Pala Gianni Asti c'è stato spazio anche per l'attualità, con lo striscione 'No alla guerra' esposto dai tifosi gialloblù.

