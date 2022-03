Non arrivano le opere dall'estero, rinviata l'apertura della mostra dedicata a Frida Kahlo alla Palazzina di Stupinigi

Non ha fortuna la mostra-evento dedicata a Frida Kahlo alla Palazzina di Stupinigi.

Doppio rinvio, nel 2020 e l'anno scorso

La residenza sabauda del Comune di Nichelino aveva ospitato l'inaugurazione nel febbraio del 2020, ma l'esposizione aveva attraversato la chiusura forzata a causa del lockdown generato dall'inizio dell'emergenza Covid. Riprogrammata per il febbraio dello scorso anno, il Piemonte che entrava in zona rossa ha costretto ad un nuovo rinvio.

Invio opere in ritardo, slittamento di una settimana

Ora che sembrava tutto pronto per la nuova inaugurazione prevista per sabato 5 marzo (con anteprima per la stampa il giorno precedente), in seguito al mancato arrivo delle opere di Nickolas Muray a causa di un fermo della spedizione dagli Stati Uniti, legato all'emergenza internazionale, l'apertura della mostra è stata posticipata di una settimana.

"Frida Kahlo Through the Lens of Nickolas Muray" è stata riprogrammata con inizio previsto sabato 12 marzo.