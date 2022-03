Green pass, amministratori pubblici manifestano di fronte alla Prefettura

Un gruppo di amministratori locali dell'area metropolitana di Torino ha manifestato davanti alla Prefettura perché "sia data a tutti gli amministratori locali regolarmente eletti la possibilità di espletare il proprio mandato". Il riferimento è ai consiglieri comunali over 50 non vaccinati.

"Gli over 50 privi di super Green pass non possono partecipare a molti Consigli comunali, almeno a tutti quelli, e sono tanti, che non considerano l'online - spiega Antonio Barrini, consigliere a Settimo - I nostri colleghi che hanno scelto di non vaccinarsi, under 50 ma muniti di green pass normale o documento di guarigione invece possono. Una discriminazione nella discriminazione inoltre in un momento in cui la pandemia desta molti meni problemi".

"Un dipendente pubblico non vaccinato può rifarsi al contratto collettivo nazionale - aggiunge Lucianella Presta, consigliera a Pianezza - il consigliere comunale si rifà esclusivamente al regolamento comunale che ovviamente non contempla nulla del genere. Un vulnus politico da sanare. Nessun totalitarismo che conosciamo era arrivato a tanto".