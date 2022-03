Lavoro, Magliano: "Di fronte al dramma della disoccupazione giovanile, la Regione faccia la sua parte"

"Non lavora un giovane piemontese su quattro e il dato arriva al 58% considerando la sola popolazione femminile nella fascia d'età 15-24: la situazione è tragica. Ho appena discusso, sul tema, un Question Time in Consiglio Regionale per chiedere alla Giunta politiche in grado di cambiare le cose". Lo afferma il capogruppo dei Moderati in Regione, Silvio Magliano.

"La situazione in Piemonte è particolarmente grave in un contesto, quello europeo, nel quale il tasso di occupazione tra i giovani (cioè la percentuale di occupati rapportata al totale della popolazione raffrontabile di età compresa tra i 15 e i 24 anni) è invece in progressivo aumento. L'imprenditoria crea lavoro e per questo deve essere sostenuta; la scuola forma cittadini maturi e consapevoli e a quel lavoro prepara. Le persone, con buona pace delle proposte politiche di qualcuno, non chiedono sussidi, ma possibilità, prospettive e, appunto, lavoro. Sta alla politica lavorare per garantire tutto questo, senza dimenticare il futuro, rappresentato dai giovani. Saranno le nuove generazioni, infatti, a sostenere non solo l’economia, ma le pensioni alle generazioni più anziane oggi, domani e in un futuro meno prossimo.



Ci serve una scuola di qualità, unico strumento per costruire una vera alternativa al reddito di cittadinanza. Due anni di pandemia hanno inevitabilmente abbassato il livello, che deve tornare ai valori precedenti. Come Moderati, sproneremo la Giunta affinché tutte le misure elencate rispondendo al nostro Question Time siano applicate fino in fondo e in tempi brevi. La scuola deve tornare a valorizzare i talenti e con la formazione continua dobbiamo fornire gli strumenti affinché i giovani che hanno un'occupazione non la perdano.



Le politiche della Regione indirizzate ai giovani e non solo (per esempio il modello delle “Academy di filiera”, le politiche per l'orientamento e i corsi “Macro Ambito 3”), sia in termini di formazione che di inserimento nel mondo del lavoro, saranno oggetto della nostra attenzione: ne valuteremo attentamente l'efficacia. E valuteremo se i fondi allocati siano o meno sufficienti, a partire dai 38 milioni di euro per avviare un nuovo modello di formazione contro la disoccupazione".