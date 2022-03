Anche dal Banco Farmaceutico Torino una raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina

Per sostenere la popolazione vittima della guerra in Ucraina e far fronte alle loro emergenze sanitarie, Banco Farmaceutico Torino promuove una raccolta fondi per l’acquisto di

farmaci (non da banco) per la cura di particolari patologie

materiale per medicazione

strumentazione chirurgica, come ferri chirurgici e fili da sutura

Si tratta di materiale medico che non arriva tramite i tradizionali canali di donazione, ma che è fondamentale in un contesto di guerra, negli ospedali e nei punti di raccolta dei profughi. Il ricavato verrà utilizzato in via prioritaria per rispondere alle esigenze espresse da Rainbow 4 Africa e Sermig - Arsenale della Pace, che stanno organizzando i primi convogli di aiuti da portare al confine con l’Ucraina.

BONIFICO BANCARIO

IBAN IT22L0306909606100000072711

cc intestato a Banco Farmaceutico Torino OdV

causale EMERGENZA UCRAINA

Altre modalità di donazione (Satispay o PayPal) su www.bancofarmaceuticotorino.org