ProGIreg, a Mirafiori Sud tetti verdi e orti in aree abbandonate: il progetto 

Come già avvenuto a Zagabria e come avverrà a Dortmund prossimamente (le altre due front runner) la Città di Torino, i numerosi partner del progetto (Università degli Studi di Torino, Politecnico, Envipark, Dual srl, Orti Alti, Fondazione di comunità di Mirafiori) e i soggetti interessati (Orti Generali, Links foundations) faranno il punto e alcune riflessioni sulle "Soluzioni Basate sulla Natura" già realizzate nel quartiere di Mirafiori Sud.

Il progetto si basa sulla sperimentazione di alcune azioni quali tetti verdi, pareti verdi, orti di diverse forme e dimensioni, corridoi verdi, ma soprattutto sulla partecipazione del cittadino fin dalla prima fase di progettazione, per arrivare all’utilizzo, alla collaborazione e al mantenimento di aree prima abbandonate: ne sono esempi le trasformazioni che stanno avvenendo in Spazio WOW, in via Onorato Vigliani 102, e a Orti Generali, in strada Castello di Mirafiori 38.

Le opere nel quartiere di Mirafiori sud sono a buon punto e il 2022 sarà l'anno in cui si discuterà su come replicare quanto fatto, in maniera sperimentale, in altri luoghi della Città.

L'evento del 3 e 4 marzo vedrà infatti la partecipazione dei rappresentanti di altri 3 quartieri della Città: Barriera di Milano, Valdocco e Lingotto.

Insieme si ragionerà su quali Nature-based solutions (NBS) possano meglio innescare un processo di rigenerazione urbana negli specifici contesti dei diversi quartieri, quali sono le sfide da affrontare e cosa poter portare dall'esperienza di Mirafiori.

L’incontro avrà momenti di osservazione del territorio e di relativa discussione, e il tutto verrà messo a confronto con il medesimo processo che avviene in parallelo nelle altre due città front runner del progetto proGIreg: assieme i tre modelli potranno poi diventare fonte di ispirazione per le altre città che faranno da follower (Cascais, Cluj Napoca, Zenica, Piraeus).

L’Assessora alla Transizione ecologia e digitale Chiara Foglietta prenderà parte all’appuntamento presso lo spazio WOW il 4 mattina dopo la visita dei partecipanti al Living Lab, dove verranno messe in luce le opportunità di sviluppo delle soluzioni nature based. “L’attività di proGIreg è fondamentale perché ha coinvolto i cittadini e le cittadine e rende tutti noi più consapevoli di come vivere la nostra città in modo diverso, con una maggior consapevolezza sui problemi ambientali, una maggiore conoscenza della natura che ci circonda e uno sguardo più attento al futuro”.

Il 18 febbraio, proprio nell’ambito del progetto, sempre con la presenza dell’Assessora, era stato inaugurato l’orto urbano in cassone dell’area di via Morandi e della prima parte del corridoio verde.