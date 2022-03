Nuovo Sovrintendente del Regio, Lo Russo: "Il 10 marzo esamineremo le candidature"

Il Consiglio di Indirizzo del Regio si riunirà il prossimo 10 marzo per esaminare i curricula dei candidati a nuovo Sovrintendente. Ad annunciarlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, alla vigilia della chiusura della manifestazione d'interesse per individuare il successore di Sebastian Schwarz: proprio quest'ultimo sembra non si sia ripresentato.