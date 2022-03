No Green pass: domani nessun corteo, la Questura di Torino lo vieta

Nessun corteo No Green pass domani a Torino. La consueta manifestazione del sabato si svolgerà in piazza Castello solo in forma statica, "senza dare corso ad alcuna forma di corteo o altra iniziativa dinamica".

Lo ha comunicato oggi il questore, Vincenzo Ciarambino, agli organizzatori delle iniziative contro il certificato verde. Questi ultimi avevano presentato preavviso per un corteo che doveva raggiungere piazza Vittorio Veneto, dopo avere percorso corso Regina Margherita e corso Casale.

Il divieto è stato motivato dal rispetto delle normative anti Covid.