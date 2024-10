San Donato, devastano un negozio di telefonia, ma il colpo non va a segno: tre giovanissimi arrestati

Ma l'allarme, scattato immediatamente, ha fatto convergere sul posto, nel quartiere San Donato, tre pattuglie dei carabinieri. Arrivati sul posto, i militari si sono trovati di fronte a una scena curiosa: il negozio, ormai, sembrava vuoto. Ma non era così: è bastato attendere al buio qualche minuto per far credere ai ladri (20, 21 e 22 anni, di origine nordafricana) che gli uomini delle forze dell'ordine si fossero allontanati per andare alla loro ricerca nelle vie limitrofe. I tre ragazzi quindi, dopo aver aperto la porta del retro del negozio nel tentativo di darsela a gambe, sono stati sorpresi dalle pattuglie e, portati in caserma, sono stati poi dichiarati in stato di arresto.