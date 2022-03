Pusher spacciava alla fermata del bus: arrestato

Lo scorso lunedì pomeriggio, transitando su corso Peschiera, poco dopo l’incrocio con via Capriolo, i poliziotti del commissariato San Donato notano hanno notato lo spaccio di droga tra due persone.

Uno dei due, un ventottenne gabonese, ha opposto una prolungata resistenza nei confronti dei poliziotti, colpendone anche uno con un pugno. Durante le fasi concitate del fermo, l'uomo è riuscito a deglutire le dosi di droga nascoste nel cavo orale. Una volta negli uffici di polizia, sul suo cellulare sono arrivate diverse chiamate, molte da parte di un italiano con cui il fermato aveva preso accordi per la cessione di eroina.

L'uomo, con alle spalle numerosi precedenti di polizia specifici per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e inerenti alla sua posizione sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche denunciato per violazione della Legge sull'immigrazione e per avere fornito false generalità agli investigatori.