Regione, Cirio riorganizza le deleghe in giunta

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha formalizzato stamattina la riorganizzazione di alcune deleghe assessorili in seno alla Giunta.

In particolare:

a Chiara Caucino sono affidate le deleghe su Infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, Politiche della casa, Benessere animale, Pari opportunità, Personale e organizzazione, Affari legali e contenzioso;

a Marco Gabusi sono affidate le deleghe su Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi ucraini;

a Maurizio Marrone sono affidate le deleghe su Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Rapporti con il Consiglio regionale, Emigrazione, Cooperazione decentrata internazionale, Opere post-olimpiche.

Permangono in capo al presidente Cirio le funzioni relative a: Coordinamento politiche regionali, Conferenza Stato Regioni, Coordinamento politiche e fondi europei, Rapporto con UE, Autonomia, Grandi eventi, Affari internazionali, Eventi olimpici e Diritti civili.

Tale scelta, come già anticipato dal presidente Cirio al raggiungimento della metà del proprio mandato, va nella direzione di ottimizzare l’azione amministrativa, garantendo un sempre più efficace coinvolgimento di tutte le competenze dei componenti della Giunta regionale.

Con l’occasione è stata creata una nuova delega sul benessere animale, in linea con il riconoscimento introdotto di recente a pieno titolo nella Costituzione italiana e con la sensibilità diffusa e crescente che su questo tema mostra l’intera comunità.

Inoltre, vista l’emergenza in corso per la guerra in Ucraina, al fine di dare una risposta strutturata e coordinata all’aiuto di coloro che fuggono è stata istituita una delega per la gestione dei profughi.

"Questa riorganizzazione, attiva fin d’ora, ci consegna una Giunta ancor più determinata e operativa per affrontare le sfide della ripartenza e della complessità del momento storico che stiamo vivendo. Tutti i gruppi di maggioranza e le loro relative forze politiche saranno al fianco del Presidente e degli Assessori per continuare con unità e compattezza il difficile e faticoso lavoro quotidiano a servizio del Piemonte e dei Piemontesi", commentano i capigruppo di maggioranza Alberto Preioni (Lega), Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia) e Paolo Ruzzola (Forza Italia).

"Apprendiamo che il patto degli opossum è andato a buon fine. Mesi di 'penultimatum', sgambetti in Aula e minacce di appoggi esterni hanno partorito il 'rimpastino'", ha commentato Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione. "La patologica ricerca di visibilità della ultra-destra in Regione è stata placata dando la delega del welfare al Fratello d'Italia, Marrone. Non si capisce quale dazio debbano ancora pagare le politiche sociali dopo la crisi economica, la pandemia e l’impalpabile gestione Caucino. Dalla padella alla brace. Poteva andare peggio, certo. Marrone alla cultura avrebbe fatto cadere tutti i volumi dalle librerie e gettato nel panico i palchi piemontesi dopo due anni di chiusura".

"Tanto rumore per nulla. Potremmo commentare così il rimpasto di deleghe in Giunta voluto dal presidente Cirio che di fatto nulla sposta, se non qualche equilibrio politico. Una riorganizzazione superficiale di deleghe che nulla aggiunge e che nulla migliora rispetto a quando fatto dal governo regionale fino a oggi", hanno commentato, invece, i dem Paolo Furia e Raffaele Gallo.